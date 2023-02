Confronti in casa Inter: giornata di riunioni per Simone Inzaghi

SportFair

E’ forse il momento più difficile per Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter, la pressione è altissima e l’ex Lazio non potrà fallire le prossime partite. Il tecnico non rischia adesso l’esonero, ma la situazione potrebbe cambiare entro le prossime settimane e soprattutto per la stagione 2023/24.

La sconfitta contro il Bologna ha fatto emergere tutti i problemi della squadra e per questo motivo in casa Inter è stato necessario un doppio confronto.

Riunioni alla Pinetina

Alla Pinetina è stata giornata di riunioni. Prima dell’allenamento odierno Simone Inzaghi ha incontrato l’ad Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin.Un confronto nel quale sono stati trattati diversi argomenti, dalla sconfitta col Bologna e la pessima prestazione dei nerazzurri alle difficoltà dei giocatori a mantenere una certa continuità di rendimento. Poi la richiesta: la dirigenza dell’Inter ha chiesto al tecnico di risolvere i problemi della squadra per raggiungere l’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla Champions League.

Inzaghi ha poi incontrato i suoi giocatori prima della sessione di allenamento: il tecnico ha chiesto ai nerazzurri di non commettere più gli stessi errori del Dall’Ara.