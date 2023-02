Interrotta Como-Frosinone: paura in tribuna

SportFair

Durante la nuova giornata di Serie B non mancano i colpi di scena. In campo adesso Como e Frosinone, con la squadra di Grosso protagonista di una splendida stagione, al comando della classifica, mentre il Como è in corsa per mantenere la categoria.

Paura in tribuna

Paura durante la sfida tra Como e Frosinone, la gara è stata interrotta. Malore di un tifoso sugli spalti, l’ambulanza è entrata in curva e la gara è stata interrotta. Situazione paradossale, l’ambulanza non riesce ad uscire dallo stadio. Secondo le prime indiscrezioni sembra che un tifoso sia caduto dagli spalti per aiutare un altro colpito da un malore e uno di loro sarebbe in gravi condizioni.