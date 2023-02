Inter, spopola #InzaghiOut: i tifosi contro l’allenatore | FOTO

SportFair

E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, la partita della 24esima giornata del campionato di Serie A potrebbe portare pesanti conseguenze. Brutta sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol di Orsolini e la posizione di Simone Inzaghi potrebbe traballare soprattutto per il futuro.

Il rendimento dei nerazzurri non può essere considerato all’altezza. Il distacco dal primo posto occupato dal Napoli è di 18 punti e la squadra di Inzaghi potrebbe essere raggiunta da Roma e Milan, anche la Lazio rischia di avvicinarsi e la qualificazione in Champions League è sempre più a rischio. In 24 partite l’Inter ha conquistato 47 punti. A preoccupare sono anche i numeri: sono già 7 le sconfitte in Serie A, lo stesso numero dell’Udinese e una in meno dell’Empoli.

La posizione di Inzaghi e l’hashtag su Twitter

La squadra non riesce a reagire a situazioni di svantaggio, in più è finito nel mirino anche il gioco considerato poco spettacolare. La posizione di Inzaghi è delicata, ma il tecnico non rischia l’esonero. E’ infatti imminente il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, l’ex Lazio non potrà permettersi un altro passo falso.

Su Twitter è diventato virale l’hashtag #InzaghiOut, i tifosi continuano a chiedere l’esonero. “L’anno scorso l’hai sbloccata dopo un minuto e poi abbiamo perso 2-1. Non sei all’altezza dell’Inter”, “ha trasformato l’Inter nella nuova Lazio”, “una società di calcio seria,stasera,stupirebbe tutti con un esonero,tanto non servirebbe avere in panchina #inzaghiout per vincere coppa Italia e passare il turno con il Porto”, “veramente non so se è peggio quando sta in panchina o quando parla. Inaccettabile e irritante”, sono solo alcuni messaggi dei tifosi contro l’allenatore nerazzurro.