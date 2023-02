Inter, che batosta! Il documento: “il presidente Zhang richia l’arresto”

SportFair

Non si fermano gli scandali in grado di condizionare il mondo del calcio, in particolar modo il campionato di Serie A. L’ultima vicenda riguarda da vicino l’Inter, nel mirino è finito il presidente Zhang. Il terremoto più grande ha travolto la Juventus, penalizzata con 15 punti in relazione alle plusvalenze fittizie. La situazione del club bianconero è molto delicata e potrebbero arrivare altre sanzioni.

Un’altra inchiesta è quella che riguarda il Milan, nel mirino è finita la vendita del club ma la squadra non dovrebbe rischiare conseguenze. E’ una situazione in evoluzione anche in casa Inter, i creditori potrebbero rifarsi sulle quote del club in mano al numero uno nerazzurro. E’ quanto emerso dai documenti pubblicati da ‘Calcio e Finanza’. Il riferimento è alla causa nata a Hong Kong per non aver ripagato un debito da 300 milioni nei confronti della China Construction Bank Asia.

I dettagli

L’ultima notizia riguarda anche una causa al Tribunale di Milano. La China Construction Bank Asia vorrebbe rifarsi sui beni italiani di Zhang. “L’Inter ha rinunciato al compenso dovuto a Zhang, che ai sensi della legge italiana costituisce un atto gratuito avente valore economico che incide sugli interessi patrimoniali di Zhang e sulla sua capacità di soddisfare il debito nei confronti della CCBA.

Inoltre, Zhang avrebbe condotto i suoi affari finanziari in modo tale che pochi beni fossero posseduti direttamente a suo nome, nonostante le sue ostentate manifestazioni di ricchezza, al fine di ostacolare i suoi creditori”, si legge nel documento.

“Nel procedimento italiano, la CCBA cercherà di soddisfare la sentenza di Hong Kong contro Zhang, in particolare prendendo di mira i suoi beni all’interno dell’Italia che saranno identificati, come i debiti che gli sono dovuti dall’Inter o le partecipazioni nell’Inter”.

Secondo i creditori Steven Zhang “rischia fino a tre mesi di carcere”. Nel dettaglio sarebbero partite anche altre azioni legali, una a Milano e due a Hong Kong. Il presidente dell’Inter dovrà presentarsi davanti a un giudice il 13 marzo. “Se la Corte ha accertato, a seguito dell’esame svolto, che il debitore della sentenza ha nascosto dei beni al fine di evitare l’adempimento della sentenza o della passività oggetto della sentenza, in tutto o in parte, o ha volontariamente omesso di rispondere a qualsiasi domanda, può, a sua discrezione, ordinare la reclusione del debitore per un periodo non superiore a tre mesi”, si legge nei documenti.

I creditori hanno presentato una seconda causa per oltraggio in relazione all’accusa di falsa testimonianza nel corso del primo processo. China Construction Bank Asia infatti “chiederà di condannare Zhang per oltraggio al tribunale di Hong Kong a causa delle sue false dichiarazioni giurate nel procedimento che ha portato all’entrata in vigore della sentenza di Hong”.