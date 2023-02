Inter, Inzaghi traballa: la voce dall’ambiente nerazzurro sul sostituto

SportFair

E’ forse il momento più difficile per Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter, la pressione è altissima e l’ex Lazio non potrà fallire le prossime partite. Il tecnico non rischia adesso l’esonero, ma la situazione potrebbe cambiare entro le prossime settimane e soprattutto per la stagione 2023/24.

La stagione dei nerazzurri non può essere considerata all’altezza, la vetta della classifica occupata dal Napoli è distante addirittura 18 punti. La squadra è competitiva in ogni reparto: calciatori come Skriniar, Bastoni, Brozovic, Barella, Lautaro, Dzeko, Lukaku e Calhanoglu sono un lusso. I tifosi sono delusi dal rendimento della squadra e soprattutto dal gioco, sui profili social continua a circolare l’hashtag #InzaghiOut.

L’Inter non potrà fallire il ritorno degli Ottavi di Champions League contro il Porto, dovrà gestire l’1-0 dell’andata. Inzaghi dovrà guadagnarsi la conferma nelle prossime partite, in particolar modo sarà fondamentale proprio la sfida di Champions.

Il sostituto di Inzaghi

Il futuro di Inzaghi sembra comunque compromesso. Iniziano a circolare tanti nomi e la soluzione in pole è assolutamente a sorpresa. Secondo voci provenienti dall’ambiente nerazzurro, la dirigenza avrebbe avviato i contatti con un ex calciatore dell’Inter: Thiago Motta, allenatore del Bologna reduce proprio dalla vittoria contro i nerazzurri.

Thiago Motta è stato un calciatore di grande carattere, un centrocampista completo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Psg. Dal 2018 ha intrapreso la carriera da allenatore, dall’Under 19 del Psg.

Nel 2019 guida in Genoa, l’avventura si chiude con l’esonero. Il salto di qualità si registra allo Spezia. E’ protagonista di un campionato di ottimo livello e ottiene la salvezza. Al termine della stagione il tecnico e il club trovano l’accordo per la rescissione del contratto. La stagione più importante è quella al Bologna. Attualmente occupa il settimo posto ed è pienamente in lotta per la qualificazione in Europa. E’ considerato il preferito per la panchina dell’Inter della prossima stagione.