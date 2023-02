Invasione di locuste allo stadio per vedere Cristiano Ronaldo: immagini impressionanti

SportFair

La nuova avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita è finalmente iniziata. Il calciatore portoghese sta facendo di tutto per trascinare il suo nuovo team, l’Al Nassr e solo ieri è stato autore di ben quattro gol nella sfia contro l’Al Wehda.

La sfida è finita ora sotto i riflettori non solo per le reti del calciatore portoghese ma anche e soprattutto per le condizioni dello stadio.

Il King Abdulaziz Sport City Stadium pieno di locuste

Il King Abdulaziz Sports City Stadium, impianto sportivo dove gioca l’Al Wehda, era gremito di tifosi sì, ma non solo. Tra i sediolini nelle tribune, infatti, è stata immortalata una vera e propria invasione di locuste, forse vogliose di scendere in campo con CR7, o forse curiose di vederlo giocare.

Secondo i rapporti, uno sciame di locuste quasi biblico è sceso nello stadio a metà partita. Le foto su Twitter hanno mostrato centinaia di cavallette sui fan e sui sedili.