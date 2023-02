Incubi per Castrovilli, schiaffi nel sonno alla moglie: il racconto | FOTO

SportFair

Prima l’incubo in campo, poi quello durante il sonno. E’ stata una giornata dura per Gaetano Castrovilli, calciatore della Fiorentina e protagonista sfortunato duranta la sfida contro la Juventus. La partita di campionato tra bianconeri e viola ha portato tanti motivi di discussione per le decisioni arbitrali.

La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 a favore dei bianconeri, decisivo un gol realizzato da Rabiot. Si sono registrati anche episodi discutibili e momenti di nervosismo per i gol annullati prima a Vlahovic e poi a Castrovilli.

La reazione di Castrovilli

La reazione del calciatore Castrovilli è stata clamorosa, svelata con toni comunque divertiti dalla moglie Rachele Risaliti: “stanotte Gaetano pensava al Var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro”, ha scritto l’ex miss Italia su Instagram corredando il messaggio con alcuni emoticon che ridono.