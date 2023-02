Brutto incidente per Wehrlein in Formula E: il tedesco in ospedale

SportFair

Paura in Formula E: Pascal Wehrlein è stato protagonista di uno spaventoso incidente nella sessione di prove di ieri prima dell’E-Prix di Hyderabad.

Wehrlein, 28 anni, pilota Porsche, è andato in testa alla classifica del fine settimana dopo le prime tre gare della stagione. Ma ha subito un duro colpo ieri, quando ha perso il controllo della sua vettura all’ultima curva della pista. L’auto di Wehrlein è andata fuori controllo prima di produrre un forte tonfo quando ha colpito il muro.

L’orrendo incidente ha causato enormi danni all’auto e ha anche provocato sussulti udibili dai commentatori Jack Nicholls e Karun Chandhok. Per fortuna Wehrlein è uscito illeso dall’incidente, comunicando via radio alla sua squadra che l’acceleratore della sua auto si era “bloccato“, causando lo scontro. E’ sceso dall’auto senza richiedere assistenza, ma è stato comunque portato in ospedale per controlli precauzionali.

Esaminando come è avvenuto l’incidente, Chandhok ha detto: “non sembra un errore del conducente“. Nicholls ha poi aggiunto: “ha detto che l’acceleratore si è bloccato e, sì, puoi vedere che le ruote girano ancora mentre sta girando“.