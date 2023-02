Il Milan blocca il prossimo allenatore: il club rossonero paga la clausola!

SportFair

Sono giorni di riflessione in casa Milan, l’argomento caldo è ovviamente quello della panchina. Le ultime prestazioni dei rossoneri non sono state all’altezza, due obiettivi sono già sfumati e la squadra non potrà permettersi un altro passo falso in Champions League contro il Tottenham.

Il Milan è già fuori dalla Coppa Italia dopo la clamorosa eliminazione contro il Torino, la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter non è stata gradita dalla dirigenza e infine il crollo in Serie A. La posizione di classifica è preoccupante. La squadra di Pioli è già fuori dalla lotta scudetto, il distacco dal Napoli capolista è addirittura di 18 punti. Il Milan è fuori anche dalla zona Champions League, attualmente occupa la sesta posizione. Nella prossima partita il Torino potrebbe ulteriormente avvicinarsi e portarsi addirittura a -5.

I rossoneri sono reduci da tre sconfitte consecutive nel campionato di Serie A e la vittoria manca addirittura da 5 giornate. Il primo scricchiolio si è verificato dopo la rimonta nel finale della Roma, poi il passo falso sul campo del Lecce. I punti più bassi sono stati raggiunti contro Lazio e Sassuolo, le sconfitte 4-0 e 2-5 lasciano pochi dubbi sull’andamento delle partite. Infine il ko nel derby contro l’Inter, una partita mai banale.

La posizione di Pioli e il sostituto

La posizione dell’allenatore Stefano Pioli è sempre più a rischio. Il Milan dovrà reagire nelle prossime due partite contro Torino e Tottenham in Champions League, il tecnico rossonero non potrà più sbagliare.

Il Milan valuta le alternative in panchina, l’idea è quella di affidarsi ad un traghettatore fino al termine della stagione con l’obiettivo di concludere soprattutto il campionato nel migliore dei modi e puntare il quarto posto.

Le idee sono, invece, chiarissime per la prossima stagione. La dirigenza è ‘innamorata’ di Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano è protagonista di una grandissima stagione al Brighton. Il club inglese non ha nessuna intenzione di separarsi dal tecnico italiano, ma è già rassegnato al divorzio. Nel contratto dell’ex Sassuolo è prevista una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, il Milan sembra intenzionato a pagarla.