Il calcio in ansia: Alberto Zaccheroni è in rianimazione

Sono ore di grande paura per le condizioni di Alberto Zaccheroni, allenatore con un passato importante in Serie A. Il 69enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Il tecnico è caduto nella sua casa di Cesenatico e ha sbattuto violentemente la testa a terra. Zaccheroni è stato trovato privo di sensi ed è stato subito trasportato in ambulanza.

Gli esami hanno poi evidenziato una situazione critica tale da pensare al ricovero in rianimazione, in prognosi riservata. Nel corso della carriera Zaccheroni è stato protagonista alla guida di tante squadre. La prima esperienza è stata al Cesenatico, poi Venezia, Bologna, Cosenza, Udinese, Milan, Lazio, Inter, Torino, Juventus, poi alla guida del Giappone e infine Beijing Guoan e Emirati Arabi Uniti.