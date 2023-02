Mauro Icardi con una giovane modella? Lo sfogo sui social

Mauro Icardi continua, direttamente o indirettamente, ad essere al centro del gossip. Se non a causa della moglie Wanda Nara, a causa di suoi presunti flirt.

Nei giorni scorsi LAM aveva lanciato lo scoop secondo cui il calciatore argentino del Galatasaray avrebbe flirtato sui social con una giovane modella, il cui nome sarebbe Rocío Galera. I due si seguono sui social dallo scorso anno e tutto sarebbe iniziato con un commento nelle Storie Instagram di lei da parte di Icardi. Rocìo si sarebbe detta interessata a conoscerlo, chiedendogli dove si trova e lui le avrebbe risposto di essere complicato e di trovarsi ad Istanbul, chiedendole privacy.

La smentita di Icardi

Non è tardata ad arrivare la smentita di Mauro Icardi: il calciatore argentino si è sfogato sui social con un duro commento nelle sue Storie Instagram, “Ciao a tutti, scrivo queste parole per NEGARE FORTEMENTE tutte le chat, i messaggi, le chiamate o qualsiasi cosa vogliano inventare a mio nome. Non ho mai parlato con nessuna ragazza sconosciuta al di fuori della mia cerchia intima, non ne ho bisogno. E ripeto, oggi più che mai ribadisco che sono qualcosa di meglio di uno che scrive alle bambine su Instagram. Chi mi conosce sa benissimo la verità. E nel caso dovessi scrivere a qualcuna, non sarei certo questo tipo di persona. Ti mando un bacio e puoi cercare la fama altrove”, ha scritto Icardi.