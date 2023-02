Ibrahimovic in lacrime: l’amico Slegers è gravemente malato | VIDEO

SportFair

Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dall’annuncio di Thijs Slegers, il popolare giornalista legato al calcio anche per aver ricoperto il ruolo di addetto stampa. Lotta contro una grave forma di leucemia: “la malattia non può essere fermata. Dopo un trapianto di cellule staminali precedentemente riuscito, i postumi alla fine mi uccideranno. I dottori non possono più fare niente per me”.

“Non abbiamo altra scelta che accettare il destino e affrontarlo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo tutti per il sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni. Questo ci ha fatto molto bene. Per quanto? In quali circostanze? Non lo sappiamo ora e rimaniamo incerti”.

Le lacrime di Ibrahimovic

Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha perso due persone molto importanti: Mino Raiola e Sinisa Mihajlovic. Durante una trasmissione dal vivo su ESPN – chiamata “Blood parents for Thijs”, è andato in scena un collegamento emozionante tra Ibrahimovic e Thijs Slegers.

“Era il mio unico amico quando ero giovane. Non avevo davvero nessuno in Olanda. Poi mi ha contattato un giornalista e siamo andati a cena insieme. Da quel momento siamo diventati buoni amici. Thijs mi ha aiutato e mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno. Siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore. Thijs, voglio solo dirti che ti voglio bene, amico mio”, ha detto Zlatan in lacrime.