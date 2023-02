Formula 1, Christian Horner contattato dalla Ferrari: “lusingato, ma…”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 è alle porte! Tra meno di un mese inizierà il nuovo Mondiale a quattro ruote e intanto i team si mostrano al mondo intero, svelando le livree con le quali scenderanno in pista nella nuova sfida.

Anno nuovo per la Ferrari, sotto il controllo di Frederic Vasseur, nuovo team principal dopo le dimissioni dello scorso anno di Mattia Binotto.

I contatti con Horner

La Ferrari aveva diverse opzioni per la scelta del nuovo team principal. Non tutti sanno, infatti, che Vasseur ha battuto una concorrenza di un certo livello. Il team di Maranello è stato in trattative anche con… Christian Horner.

Ai microfoni di Auto Motor und Sport, il team principal Red Bull, che ricopre questo ruolo da ben 18 anni, ha raccontato i contatti con la Ferrari.

“Sono stato in questa squadra fin dall’inizio, mi sento molto responsabile per il team, è un grande gruppo di persone con cui lavorare. Non credo di essere mai stato tentato [di andare via]. Mi sento legato alla Red Bull e alle persone che lavorano qui. Quando lavori con un team così eccezionale, perché dovresti voler andare altrove?“, ha spiegato. “Essere cercato dalla Ferrari mi ha lusingato. loro sono una grande squadra. Sono sicuro che saranno molto competitivi”, ha concluso.