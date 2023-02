Tutti pazzi per la RB19 in Bahrain: Hamilton e Bottas spiano la Red Bull

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della Formula 1. I piloti sono in pista per la prima giornata dei test del Bahrain e non mancano spettacolo, colpi di scena ed episodi curiosi.

Verstappen ha chiuso davanti a tutti la sessione del mattino, precedendo Sainz e i colleghi piloti si sono interessati a studiare la RB19.

Hamilton e Bottas, infatti, sono stati pizzicati mentre osservavano ad vicino la monoposto del campione del mondo. La concorrenza studia i campioni del mondo per cercare di ‘rubare’ qualche dettaglio.