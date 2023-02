Hakimi rischia grosso: accusato di violenza sessuale da una 23enne

SportFair

Una brutta vicenda fuori dal campo per Hakimi. L’ex Inter è uno dei migliori interpreti nel suo ruolo, è in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Adesso è finito sulle prime pagine dei giornali all’estero per una brutta vicenda fuori dal campo: è stato accusato di violenza sessuale.

La presunta vittima è una donna 23enne, l’episodio è stato raccontato alla Polizia ma senza sporgere denuncia. La procura di Créteil ha preso in carico il caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre, i fatti si sarebbero svolti a Boulogne-Billancourt. I dettagli sono stati svelati da Le Parisien.

La vicenda

I due si sarebbero conosciuti il 16 gennaio sui profili social, poi lo scorso sabato la giovane si sarebbe recata a casa del calciatore marocchino a bordo di un Uber che lui stesso le aveva prenotato.

Poi la situazione sarebbe degenerata. Secondo quanto riportato Hakimi avrebbe intrapreso con la donna degli atti sessuali, nonostante il rifiuto di quest’ultima. La 23enne sarebbe poi riuscita a liberarsi e a fuggire, facendosi venire a prendere da un amico. L’episodio non è stato ancora commentato dal calciatore, chiamato a rispondere di un’accusa gravissima.