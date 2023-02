Il futuro da allenatore e l’All Star Game, Antetokounmpo svela: “potrebbe essere l’ultimo”

Lo spettacolo dell’All Star Game NBA è iniziato e nella prima serata Gianni Antetokounmpo è stato protagonista, vestendo i panni di allenatore per una delle squadre in campo nella partita delle celebrità del venerdì.

La squadra del campione greco ha trionfato ma Giannis ha scherzato così dopo aver perso la voce dopo la partita: “mi sono portato le caramelle per la tosse, perciò sono a posto. Avremmo vinto di 20 se mi avessero ascoltato”.

Il futuro di Antetokounmpo

Antetokounmpo ha poi parlato del suo futuro, della voglia di diventare allenatore e della possibilità che quello di quest’anno possa essere il suo ultimo All Star Game.

“La gente non lo sa, ma dopo essermi ritirato voglio fare l’allenatore. Davvero lo voglio. Non è facile perché non si ha controllo, ma conosco bene il gioco della pallacanestro e so come bisogna giocare“, ha spiegato.

“Ogni volta che indosso la maglia dell’All-Star Game e vedo il mio nome sopra è una grande emozione, per me è sempre un piacere competere con i migliori giocatori del mondo. Questo è il mio settimo All-Star Game ma potrebbe essere anche l’ultimo e voglio godermelo al massimo”, ha concluso.