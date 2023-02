Il lusso di Georgina: regalo da quasi 3000 euro alla figlia di Morata | FOTO

SportFair

Georgina Rodriguez si trova in Arabia Saudita, al fianco di Cristiano Ronaldo. Il calciatore ha iniziato una nuova avventura con la maglia dell’Al-Nassr e la modella si è trasferita per rimanere al fianco del calciatore.

Georgina è sempre sulla prime pagine dei giornali anche per gli acquisti di lusso, aveva fatto discutere il regalo a Cristiano Ronaldo da quasi 400 mila euro. La modella non ha badato a spese per il regalo alla figlia di Alvaro Morata e Alice Campello, nata da poche settimane.

Il parto è stato complicato, la mamma è stata in terapia intensiva dopo le complicazioni, fortunatamente non si sono registrate conseguenze. La compagna di Cristiano Ronaldo ha regalato alla coppia una borsa di Dior per i prodotti igienici dal valore di 2400 euro, poi un set Toile de jouy”, sempre di Dior, costato 350 euro.