Gasperini litiga con i tifosi del Milan e gli lancia un panino | VIDEO

Momenti di follia al termine di Milan-Atalanta, sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0, decisivo l’autogol di Musso e il gol di Messias. Il risultato non cambia il giudizio su Gian Piero Gasperini, è sicuramente uno dei migliori allenatori del campionato di Serie A, è il principale protagonista del miracolo Atalanta. Nell’ultima partita il club nerazzurro è stato sconfitto dal Milan nello scontro Champions League, la situazione di classifica è ancora apertissima.

L’Atalanta occupa attualmente la sesta posizione in Serie A, il distacco dal quarto posto è di quattro punti. La squadra di Gasperini paga le ultime due sconfitte consecutive contro Lecce e proprio Milan. Il gruppo continua la preparazione, nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Udinese in una partita assolutamente da non fallire.

La furia di Gasperini

La situzione sul futuro di Gasperini è ancora molto incerta, continuano a circolare voci sull’addio al club nerazzurro al termine della stagione. E’ nel mirino della Juventus come possibile sostituto di Massimiliano Allegri.

Gasperini continua a confermare un carattere fortissimo, dentro e fuori dal campo. Sui social è diventato virale il video dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Milan. L’allenatore dei nerazzurri è stato bersaglio di critiche e insulti: “non hai mai vinto un c….”. Gasp allora ha perso le staffe e lanciato un panino contro i tifosi. Il gesto ha spaccato il web, da una parte le critiche nei confronti del tecnico mentre altri hanno condannato le provocazioni dei tifosi.