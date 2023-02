Formula 1, Ford torna in pista: c’è l’accordo con la Red Bull

SportFair

Una novità importante sulla Formula 1, Ford Performance e Red Bull Racing si legheranno dal 2026. Il glorioso marchio torna in F1 dopo l’esperienza conclusa nel 2004. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore a NewYork. Nel frattempo sono stati già svelati alcuni dettagli.

“Questo è l’inizio di un nuovo emozionante capitolo nella storia di Ford Motorsports che ha avuto inizio quando il mio bisnonno ha conquistato un GP che ha contribuito a lanciare la nostra azienda. Ford sta tornando all’apice dello sport, portando la sua lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in una delle vetrine più visibili del mondo”, le parole del presidente esecutivo Bill Ford.

Poi è stato il turno di Jim Farley, presidente e CEO di Ford Motor Company: “il ritorno di Ford in Formula 1 con Red Bull Racing segue la strada che abbiamo intrapreso come società sempre più elettrica, tecnologica per veicoli moderni. La F1 sarà una piattaforma incredibile per innovare, condividere idee e tecnologie e interagire con decine di milioni di nuovi clienti”.

Infine le parole di Stefano Domenicali: “la notizia di oggi, relativa al fatto che Ford arriverà in F1 dal 2026, è ottima per lo sport e siamo entusiasti di vederli unirsi agli altri partner automobilistici. Parliamo di un marchio globale con un patrimonio incredibile nel mondo delle corse e dell’automotive e la nostra piattaforma offre un enorme valore, con gli oltre mezzo miliardo di appassionati in tutto il mondo”.