Fognini ad un passo dalla vittoria a Rio, ma il match viene sospeso

Tutto fermo al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. La pioggia costringe all’interruzione dei match, anche quello di Fabio Fognini, al debutto in Brasile.

Il tennista ligure, numero 86 al mondo, era avanti 6-2, 5-2 40-40, a due punti dalla vittoria, contro il cileno Tomas Barrios Vera, quando una pioggia fortissima scesa su Rio de Janeiro ha costretto gli organizzatori a fermare tutto e rinviare la partita ad oggi.

La partita del torneo in corso sui campi in terra battuta del Jockey Club Brasileiro, con montepremi complessivo di 2.178.980 dollari, ripartirà con il cileno al servizio, ed è in programma stasera, come secondo match dalle 20.30 ora italiana, sul campo 1.

Il vincente incontrerà con ogni probabilità il campione in carica Carlos Alcaraz, anche lui costretto a tornare in campo oggi per l’interruzione del match, sospeso con lo spagnolo avanti 6-4, 5-3.