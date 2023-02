“Anche se non sono un fidanzato…”, la figlia di Mihajlovic pubblica una vecchia lettera di Sinisa

SportFair

La famiglia continua a ricordare Sinisa Mihajlovic, sono passati quasi due mesi dalla morte dell’allenatore. Il serbo lottava da tempo contro la leucemia e negli ultimi mesi la situazione era peggiorata. Il serbo ha confermato una grande forza di volontà e si è dimostrato un grande uomo.

Ieri è stata la giornata di San Valentino, la festa degli innamorati e la famiglia ha deciso di ricordare Mihajlovic. Il primo messaggio commovente è stato di Arianna Rapaccioni, moglie dell’allenatore. “faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni … è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita… In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto ! Non so ‘ se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO”.

Il messaggio della figlia di Mihajlovic

Una delle due figlie del serbo, Viktorjia, ha svelato un retroscena: sui social ha pubblicato un vecchio regalo alla figlia per la giornata di San Valentino. Un mazzo di fiori e una lettera commovente: “anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. E non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io. Papà”.

Viktorjia ha commentato con il testo della canzone di Mr. Rain ‘Supereroi’, arrivata al terzo posto nell’ultima edizione di Sanremo. “Perché siamo invincibili, vicini. E ovunque andrò sarai con me”.