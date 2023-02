FIFA Awards, omaggiati anche Vialli e Mihajlovic: tutti i premi

SportFair

Grande spettacolo ma anche emozione e lacrime durante i FIFA Awards. Sono stati premiati i migliori calciatori e ricordati ex calciatori del passato. “Nell’anno che si è concluso da poco ci sono stati momenti tristi. Abbiamo perso Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli, che ricordiamo per il loro sorriso e il loro coraggio. E poi il Re, Pelé. Pelé è il calcio, semplicemente il calcio. Lo abbiamo perso, ci manca molto ma è eterno ed è sempre con noi”. Sono state le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA.

Lionel Messi è il miglior giocatore del mondo per il 2022. Il calciatore è reduce dalla strepitosa vittoria del Mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina. Alle sue spalle Mbappé e Benzema.

Albo d’Oro

2006: Fabio Cannavaro (ITA, Juventus-Real Madrid).

2007: Ricardo Kakà (Bra, Milan).

2008: Cristiano Ronaldo (Por, Manchester United).

2009: Lionel Messi (Arg, Barcellona).

2010: Lionel Messi (Arg, Barcellona).

2011: Lionel Messi (Arg, Barcellona).

2012: Lionel Messi (Arg, Barcellona).

2013: Cristiano Ronaldo (Por, Real Madrid).

2014: Cristiano Ronaldo (Por, Real Madrid).

2015: Lionel Messi (Arg, Barcellona).

2016: Cristiano Ronaldo (Por, Real Madrid).

2017: Cristiano Ronaldo (Por, Real Madrid).

2018: Luka Modric (Cro, Real Madrid).

2019: Lionel Messi (Arg, Barcellona).

2020: Robert Lewandowski (Pol, Bayern Monaco).

2021: Robert Lewandowski (Pol, Bayern Monaco).

2022: Lionel Messi (Arg, Paris Saint Germain).

È il ct dell’Argentina Lionel Scaloni, il vincitore del premio Fifa ‘The Best’ come miglior allenatore del 2022. “È un premio enorme, che arriva grazie ai calciatori. Ringrazio i 26 che ci hanno consentito di vincere i Mondiali e la Federazione argentina di avermi dato la possibilità di vincere un Mondiale. Non c’è la cosa più bella di vedere la gente del tuo Paese felice. I ragazzi hanno giocato e vinto per loro”, le parole del tecnico campione del Mondo.

Emiliano ‘Dibu’ Martinez è stato eletto miglior portiere del 2022. Alexia Putellas è la miglior giocatrice del mondo 2022. Sarina Wiegman si aggiudica il premio di miglior allenatore del 2022 nel calcio femminile.

Il premio ‘Fair Play’ è andato al difensore della Cremonese Luka Lochoshvili, per l’episodio in Austria Vienna-Wolfsberger quando il georgiano salvò la vita a Teigl.

La top 11

In porta Thibaut Courtois, difesa con Achrak Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk, a centrocampo Kevin De Bruyne, Luka Modric, Casemiro e in attacco Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema ed Erling Haaland.