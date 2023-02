Fedez porta Vialli a Sanremo, la commovente dedica nel suo “Freestyle”

SportFair

Archiviata all’Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo. Adesso tutte le canzoni in gara sono state svelate con gli ultimi cantanti che si sono esibiti ieri.

Divertimento, spettacolo e tanta musica, non solo con i concorrenti in gara ma anche con gli ospiti. In collegamento dalla Costa Smeralda è stato Fedez ad esibirsi ieri, con una canzone provocatoria, che ha trattato diversi argomenti.

Tra questi anche il suo tumore al pancreas, con un pensiero a Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio dopo una lunga battaglia contro un tumore.

La dedica di Fedez

“Ho avuto il cancro / come un vero duro sono andato in tele e ho pianto / se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto / è il ricordo di Gianluca che porto su questo palco“, queste le parole di Fedez nel suo “Sanremo Freestyle”.