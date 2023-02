Per Fedez il karate è uno sport inutil: la risposta del campione Busà

SportFair

Muschio Selvaggio sbarca a Sanremo, ma in attesa della nuova collaborazione con Rai2, il podcast di Fedez fa discutere. Il cantante italiano ieri ha avuto come ospite Marvin Vettori e nella chiacchierata con lui ha etichettato come inutile il karate.

Non è tardata ad arrivare la risposta di un grande campione italiano di questa disciplina, Luigi Busà, campione olimpico, tre volte campione del mondo e 5 volta campione europeo.

L’atleta ha risposto a Fedez, senza cercare la polemica, invitandolo anzi per un allenamento insieme. “Un’arte marziale che è inutile è il karate. Ho perso anni della mia vita ad imparare cose inutili”, ha dichiarato Fedez.

La risposta di Luigi Busà

“Io penso che uno sport può piacere o non piacere ma non penso che sia inutile. Il karate è una delle arti marziali più antiche che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri. Partiamo tutti dallo stesso livello da piccolini, per arrivare poi ai grandi campioni che vincono Europei, Mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di fare sport e promuovere il valore di rispetto e dell’eguaglianza”, ha dichiarato Busà.

“Faccio questo video non per far polemica, ma per difendere il karate e non solo, qualsiasi sport esso sia. Ovviamente a Fedez lo invito un giorno ad allenarci assieme perchè mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport. Per tutti i ragazzi invece che stanno ascoltando questo messaggio, volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai”, ha concluso il campione italiano.