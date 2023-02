F1 Test, Verstappen e Sainz i migliori: i tempi di metà giornata del Day-1

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della Formula 1 con i primi test della stagione, a poco più di una settimana dal debutto in Bahrain. I piloti sono scesi in pista sul circuito di Sakhir per la prima giornata di prove sulle nuove monoposto per il nuovo Mondiale.

Nella mattinata in Bahrain in due protagonisti indiscussi sono stati Verstappen e Sainz, che si sono alternati nelle prime due posizioni in classifica.

Al termine della sessione mattutina è l’olandese della Red Bull a prendersi la vetta, col tempo di 1.32.959, seguito dallo spagnolo della Ferrari a +0.294. Terzo posto per Albon, che si lascia alle spalle Zhou, Russell e Hulkenberg. Quinta la Mercedes son Russell, chiude la top-10 Piastri.