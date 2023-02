F1 Test, il muso Ferrari si schiaccia in rettilineo: la verità sul ‘buco’

SportFair

Lo spettacolo della Formula 1 è iniziato. In attesa del debutto stagionale del prossimo 5 marzo in Bahrain, i piloti si sono ritrovati in pista oggi sul circuito di Sakhir dove è in corso la prima giornata di test.

Occhi puntatissimi sulla Red Bull campione del mondo, ma anche sulla Ferrari, subito protagonista in pista con Sainz. Lo spagnolo è infatti in vetta alla classifica dei tempi, ma non sono mancati gli imprevisti.

Durante uno dei giri sul tracciato del Bahrain, infatti, il muso della monoposto di Sainz si è schiacciato: si è creato un ‘buco’ nel telaio durante il rettilineo nella parte anteriore del musetto, che è poi tornato alla normalità da solo. Un’ammaccattura che a molti è sembrata un’innovaziona voluta proprio dal team di Maranello.

La Ferrari ha però chiarito che non si è trattato di un effetto voluto per ottenere dei vantaggi aerodinamici: si tratta dunque di un problema legato alla pressione dell’aria ad alta velocità.