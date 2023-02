F1 Test, perchè la RB19 di Verstappen è verniciata? Cos’è la Flow Viz

SportFair

L’attesa è finalmente terminata! A poco più di una settimana dal debutto stagionale, in programma il 5 marzo in Bahrain, i piloti della Formula 1 sono in pista per la prima giornata di test sul circuito di Sakhir.

Occhi puntatissimi sulla Red Bull campione del mondo, che ha svelato la vera monoposto per la nuova stagione dopo la presentazione ‘fake’ di qualche settimana fa. La RB19 è molto simile a quella dello scorso anno ma presenta delle modifiche.

Max Verstappen, sceso in pista per la prima giornata di test, è tra i migliori, battagliano con Sainz per la prima posizione. In tantissimi hanno notato sulla monoposto dell’olandese una spruzzata di colore verde evidenziatore e si sono domandati se sarà questa la livrea per la nuova stagione.

La risposta è no! Si tratta infatti di una vernice utilizzata nei test.

Cos’è la Flow Viz

Verstappen sta girando in pista con della vernice colorata sulla sua monoposto. Il colore è stato messo in diverse parti della vettura in diversi momenti, dall fiancata sinistra al posteriore, ma anche sotto la pancia destra, sulla parte posteriore delle pance e sulle sospensioni anteriori. Ma a cosa serve? Si tratta di Flow Viz, una vernice utilizzata per analisi aerodinamiche.