Europa League, Dmitrovic aggredito da un tifoso: il portiere lo mette ko | FOTO e VIDEO

Le partite dei sedicesimi di Europa League hanno regalato tantissime emozioni, gol ma anche momenti di follia. Grandissima tensione durante la partita tra Psv e Siviglia, la gara ha fatto molto discutere soprattutto per l’aggressione nei confronti del portiere ospite.

Gli olandesi non sono riusciti a ribaltare il 3-0 dell’andata, il 2-0 del ritorno ha permesso agli spagnoli di superare il turno. Le reti dei padroni di casa sono arrivare nel secondo tempo con de Jong e Silva. La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: la folle aggressione nei confronti del portiere Dmitrovic.

Nei minuti finali un tifoso è entrato in campo con l’obiettivo di aggredire l’estremo difensore, Dmitrovic è riuscito ad immobilizzare l’uomo e permettere l’intervento dei compagni di squadra. “Se mi attaccano io mi difendo”, le parole del portiere nel post-partita.

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.

Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 23, 2023