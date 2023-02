Sanremo 2023 e sesso a pagamento, l’escort svela: “guadagno fino a 10mila euro”

SportFair

Il Festival di Sanremo influenza anche il sesso a pagamento. Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha rilevato che i clienti delle escort anche quest’anno hanno preferito la kermesse musicale alla compagnia delle professioniste del sesso proprio negli orari del Festival.

Normalmente i frequentatori del settore sono costantemente alla ricerca di escort a qualsiasi ora. Questo è dimostrato dai numeri di Escort Advisor: più di 4.800.000 utenti unici mensili e 163.800 nuovi utenti registrati solo nel 2022 (in totale 522.319).

Il Festival di Sanremo, però, si conferma come uno degli appuntamenti preferiti dagli italiani, clienti delle escort compresi. Infatti, nella prima serata del festival, ieri 7 febbraio, si è registrato un calo di traffico su Escort Advisor tra le 20 e le 2 del mattino. Rispetto alla media dei martedì precedenti (quelli di gennaio e il 1° febbraio) si può notare che: alle 20 il traffico ha avuto un calo del 5%, mentre tra le 21 e le 22 si è registrato un calo del 7%. Il picco in negativo più evidente si riscontra dalle 23, con un -12% rispetto a tutti gli altri martedì precedenti.

Questo è segno che la parte finale della prima puntata del Festival e soprattutto il Dopo Festival sono di interesse per i clienti delle escort. Senza dubbio c’è stato “l’effetto Blanco”. Immediatamente dopo la reazione si sono scatenate le ricerche su Google con due picchi: il primo alle 00.20 e il secondo alle 00.36.

Il confronto dei dati di traffico si sviluppa proprio sui martedì e non su altri giorni, per via delle preferenze di ricerca dei clienti delle escort che risultano essere abitudinarie. Ad esempio, il lunedì alle 14 è il momento di massimo picco delle ricerche su Escort Advisor e mediamente si registra un +10% rispetto a tutti gli altri.

La testimonianza della escort Francesca

Se le ricerche online calano in tutta Italia, sicuramente aumentano nella zona di Imperia. Infatti, il periodo del Festival è un momento di grande vivacità per il settore. Come racconta Francesca Italiana, che da circa due anni si pubblicizza su Escort Advisor:

Sono anni che mi sposto su Sanremo nel periodo del Festival, arrivo in loco un paio di settimane prima, ormai ho i miei contatti e nonostante mi sposti spesso con Escort Advisor riesco a farmi trovare e avvisare “i miei amici” del posto. Infatti, ho molti clienti importanti che ruotano intorno alla kermesse, che mi hanno contattato vedendo il mio profilo sul sito, per necessità di discrezione e professionalità.

Una professionista del settore che segue il trend e approfitta del periodo con grandi eventi come il Festival.

A Sanremo ho iniziato a fare la hostess poi ho affinato i miei contatti, capitalizzato le mie conoscenze e investito nella mia pubblicità e immagine di escort. Adesso ho poco tempo libero, soprattutto nella settimana del Festival – continua Francesca Italiana – Fino a sabato sono all’Ariston ogni sera con un cliente diverso, ma il programma è sempre lo stesso: lo accompagno alla kermesse, facciamo aperitivo in teatro, guardiamo lo spettacolo e dopo andiamo a cena, rimango con loro 6-7 ore circa, compreso il dopo cena. La presenza e l’eleganza sono importanti, motivo per cui questo tipo di clientela verifica le informazioni, soprattutto con le recensioni, prima di contattare una escort. Alla fine delle cinque serate avrò guadagnato diecimila euro, senza contare gli impegni extra e le spese aggiuntive.

La concentrazione di una moltitudine varia di turisti, appassionati, tecnici, operatori del settore e artisti arricchisce di molto la platea di possibili clienti.

Quando incontro clienti coinvolti nella manifestazione come tecnici, operatori, a volte anche cantanti attraverso i loro agenti e manager che ci invitano ed agevolano il “passaggio” negli alberghi, dove entriamo senza telefono e nella massima discrezione, sono tutti tranquilli e sereni, ma quando li rivedo a poche ore dall’inizio della serata sono stressatissimi, la tensione è alta e allora il mio lavoro diventa un momento di puro relax per loro – conclude Francesca Italiana.