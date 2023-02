L’infortunio nel giorno del compleanno e l’arresto del padre: Barrenechea, la scommessa della Juve

SportFair

L’attesa è quasi finita, la Juventus si prepara a scendere in campo in una partita fondamenale per il campionato di Serie A: il derby contro il Torino. Si tratta di una gara che non ha bisogno di presentazioni, sotto l’aspetto ambientale e della classifica. La situazione del club bianconero è in continua evoluzione, soprattutto in relazione all’inchiesta sulle plusvalenze e sulla manovra stipendi. La squadra rischia un’altra penalizzazione e di compromettere anche la corsa salvezza.

La compagine di Massimiliano Allegri dovrà lottare per conquistare più punti possibili fino al termine della stagione. Juventus e Torino sono pronte a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A e l’allenatore bianconero potrebbe giocarsi una carta a sorpresa, da titolare o almeno a partita in corso: il centrocampista Enzo Barrenechea.

Chi è Enzo Barrenechea

Enzo Barrenechea è un calciatore argentino della Juventus, protagonista con la squadra Under-23. E’ un classe 2001 ed è considerato un calciatore di grande talento e di prospettiva. Il suo ruolo è quello di centrocampista centrale, è di piede sinistro ed è molto completo sia in fase di impostazione che di ‘rottura’. E’ cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Sion. Nel 2020 passa alla Juventus e viene inserito nella squadra Under 23. E’ pronto per il grande esordio in prima squadra nel campionato di Serie A.

La sua vita è stata condizionata da un episodio fuori dal campo, quando aveva appena 10 anni: l’arresto del padre, uscito dal carcere 8 anni dopo. La svolta della carriera è arrivata alla Juventus, si è subito inserito in Italia, Soulé e Dybala sono stati i suoi punti di riferimento. La festa per il 20° compleanno viene rovinata da un gravissimo infortunio: la rottura parziale del legamento crociato e lo stop di 9 mesi. E’ già sceso in campo per uno ‘spezzone’ in Champions League contro il Psg, adesso potrebbe arrivare la prima vera grande occasione in Serie A.