Emily Ratajkowski come mamma l’ha fatta sui social | FOTO

Emily Ratajkowski è una delle modelle più amate e seguite del momento. Reduce dalla separazione col marito dopo i tradimenti di lui, la 31enne inglese si è buttata a capofitto nella sua vita da modella e non solo, lavorando in passerella e ad un podcast tutto suo, e nella sua vita da mamma.

Protagonista della nuova campagna Versace, Emily ama mostrare il suo corpo in tutta la sua bellezza e negli ultimi gorni si è concessa ai follower su Instagram come mamma l’ha fatta.

Emily Ratajkowski nuda su Instagram

Dopo aver sfoggiato un nuovo look, con un sexy caschetto, Emily ha condiviso due post nei quali mostra iol suo corpo in tutta la sua bellezza. In un primo video la modella londinese mostra i suoi capezzoli, sotto ad una maglia trasparente, commentando le ultime novità di Instagram: “ho sentito che hanno liberato il capezzolo su Instagram, quindi. Grazie”.

Successivamente Emily ha condiviso una serie di scatti dei The Morelli Brothers nei quali si mostra completamente nuda, o con addosso solo un paio di collat o una giacca in pelle, mandando in delirio tutti i suoi fan.

