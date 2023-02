Dybala interrogato dalla Finanza: 11 calciatori di Serie A nei guai, i nomi

SportFair

La situazione in Serie A è già molto delicata, è in arrivo un altro terremoto in grado di stravolgere la classifica. In più 11 calciatori del massimo torneo italiano sono sempre più vicini alla squalifica di almeno un mese. La prima inchiesta è stata durissima contro la Juventus, la prima sentenza è stata di 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

Il primo caso è stato quello delle plusvalenze fittizie. Il club bianconero è stato punito in relazione alle operazioni di mercato concluse con altre società in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. E’ in arrivo il responso sul ricorso presentato dal club bianconero, le speranze di ribaltare la sentenza sono molto basse.

Poi sarà il turno della seconda inchiesta, nel mese di marzo. Il riferimento è al secondo filone delle pluvalenze fittizie e alla manovra stipendi. Nel mirino sono finite altre operazioni e tante squadre di Serie A rischiano pesanti provvedimenti: Atalanta, Sassuolo, Empoli, Udinese e Sampdoria. La situazione delicatissima è anche quella del pagamento degli stipendi nei primi mesi della pandemia.

I calciatori avrebbero rinunciato ad una mensilità e non a quattro come specificato ufficialmente dalla Juventus in un comunicato ufficiale. I giocatori avrebbero firmato scritture private e la gestione della situazione avrebbe portato evidenti benefici anche per il bilancio.

Dybala interrogato e gli altri provvedimenti

L’attaccante della Roma Paulo Dybala è stato ascoltato dagli agenti della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta Prisma. L’obiettivo dell’audizione era chiarire le modalità economiche dell’addio dell’argentino al club bianconero. La Juventus avrebbe messo a bilancio i 3 milioni di euro che doveva a Dybala.

E’ stata approfondita anche la situazione del pagamento degli stipendi nei primi mesi della pandemia. I calciatori hanno firmato delle scritture private e proprio questi sono prossimi ad una stangata: la squalifica di almeno un mese. Si tratta di 12 calciatori del campionato di Serie A. La Roma, con ogni probabilità, dovrà rinunciare a Dybala. Sempre più nei guai la Juventus, chiamata ad una vera e propria emergenza.

11 calciatori di Serie A verso la squalifica

JUVENTUS: Bonucci, Cuadrado, Danilo, De Sciglio, Alex Sandro, Rabiot, Rugani, Szczesny, Chiesa.

ATALANTA: Demiral

ROMA: Dybala.