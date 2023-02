Verstappen e il suo dream team in F1, snobbato Hamilton: le scelte dell’olandese

SportFair

Manca sempre meno all’inizio della stagione 2023 di Formula 1. I piloti saranno impegnati da domani in tre giornate di test in Bahrain, dove il 5 marzo si disputerà il primo Gp della stagione.

Alla vigilia del grande appuntamento del Bahrain, Max Verstappen, favorito numero 1 in un’intervista a Mobil 1 The Grid ha parlato del suo dream team.

All’olandese è stato chiesto di creare un ipotetico setup da sogno in vista delal nuova stagione. Il due volte campione del mondo ha snobbato Lewis Hamilton quando ha nominato i due piloti che avrebbe scelto per la sua squadra.

Verstappen ha scelto il suo team principal, Christian Horner, per prendere il comando, per quanto riguarda i piloti, l’olandese ha così parlato: “trovo che sia davvero difficile, i piloti, perché penso che ci siano molti buoni piloti. Probabilmente sceglierei uno esperto, quindi sceglierei Fernando Alonso. E poi prenderei un ragazzo giovane e metterei Lando Norris in macchina. Sì, Fernando e Lando“.