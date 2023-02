Tommy Fury-Jake Paul: ancora una scommessa persa per Drake

SportFair

Si è svolta oggi alla Diriyah Arena in Arabia Saudita la sfida tra Tommy Fury e Jake Paul. A vincere è stato il pugile britannico, che ha trionfato per split decision, con due giudici che hanno votato 76-73 e uno che ha invece favorito il rivale youtuber 75-74.

L’incontro ha avuto un successo mediatico strepitoso, il migliore degli ultimi mesi ed in tantissimi hanno assistito dal vivo al match: tra questi anche Cristiano Ronaldo e Mike Tyson.

Una sfida che ha interessato tanti altri personaggi famosi e che ha spinto tantissimi a scommettere.

La scommessa di Drake

Non poteva esimersi dallo scommettere il rapper Drake, famoso per il suo rapporto con le scommesse. Drake ha scommesso 400mila dollari in bitcoin sulla vittoria dell’americano Jake Paul e, nel caso in cui avesse vinto, il guadagno sarebbe stato di 1.440.000 dollari in bitcoin. Purtroppo per Drake non è andata come lui sperava.