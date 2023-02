Djokovic immenso: ancora un record! 378 settimane da n°1, superata Steffi Graf

SportFair

Novak Djokovic nella storia! Il tennista serbo 35enne, vincitore dell’Australian Open 2023, inizia oggi la sua 378ª settimana da numero 1 della classifica ATP.

Con questo traguardo Djokovic supera il record di Steffi Graf, che ha accumulato 377 settimane in testa alla classifica femminile tra il 1987 e il 1997. Un record storico, che si aggiunge ai tanti accumulati dal serbo, che domani tornerà in campo a Dubai.

I record di Djokovic

378 settimane da numero 1: aveva detenuto a lungo il record maschile, ma oggi è caduta la barriera assoluta: sono già 2.646 le giornate da leader del ranking Atp, più di chiunque altro nella storia.

22 Grand Slam vinti: con la vittoria dell’Open australiano dello scorso mese, Djokovic a raggiunto Nadal nella classifica del maggior numero di Slam vinti. Entrambi sono a due dal record di tutti i tempi di Margaret Court.

38 vittorie Masters 1000: come nella battaglia per il Grande Slam, la lotta per questo record è contro Nadal. Nonostante ne abbia vinti “solo” due dal 2021, Djokovic aggiunge altri due titoli Masters 1.000 rispetto allo spagnolo. Dal 2007 il serbo ne vince sempre almeno uno all’anno.

6 ATP Finals: il serbo è anche il maestro di tutti i maestri, con sei titoli di fine anno. Con la sua vittoria lo scorso anno a Torino, ha eguagliato il bottino di Roger Federer. È a due dal record totale di Martina Navratilova.