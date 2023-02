Djokovic, la verità sull’infortunio agli AusOpen: il problema al ginocchio c’era eccome!

SportFair

Novak Djokovic ha raggiunto Rafa Nadal a quota 22 Slam, conquistando il suo 10° Australian Open. Il tennista serbo, tornato numero 1 al mondo dopo la vittoria di Melbourne nella finalissima contro Tsitsipas, ha disputato un torneo in condizioni fisiche non perfette.

E’ stata messa in dubbio la sua sincerità: in molti hanno pensato che la fasciatura sulla gamba fosse solo una messa in scena, ma oggi arrivano delle novità importanti che lo rendono ancor più grande.

La verità sulle condizioni di Djokovic agli Australian Open

E’ stato il direttore Craig Tiley, direttore degli Australian Open ad aggiornare tutti sulle condizioni di Djokovic durante lo Slam australiano. “Molte delle difficoltà di Djokovic derivano dalla sua cattiva reputazione. Ma alla fine credo che nessuno metta in discussione la sua prestazione sportiva. Guarda cosa ha fatto questo ragazzo, aveva uno strappo di 3 cm nel tendine del ginocchio della gamba sinistra. Ho visto le scansioni e i dottori vi diranno la verità. Ci sono state molte speculazioni sul fatto che fosse vero o meno. È difficile credere che abbia fatto questo con questo tipo di infortuni. Il modo in cui l’ha affrontata è incredibile“, ha dichiarato al programma radiofonico australiano SEN Sportsday.

“Djokovic è concentrato su tutto ciò che fa ogni minuto della giornata. Controlla cosa mangi, cosa bevi, cosa fai e come lo fai. Non c’è esaurimento mentale in tutto ciò che fa. Ne ha passate tante per vincere 10 Australian Open e non credo che nessuno lo ripeterà. Negli ultimi 15 anni, anche se mi dice che sono 14 perché non ha potuto competere l’anno scorso, ha raggiunto un traguardo incredibile e ha già un posto importante nella storia degli Australian Open“, ha concluso.