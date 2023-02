Diritti tv, offerta per trasmettere le partite in chiaro: ipotesi svolta in Serie A

SportFair

Un argomento sempre caldo sul calcio italiano è quello legato ai diritti tv del campionato di Serie A. Secondo le ultime notizie Rai e Mediaset sarebbero in corsa per i diritti tv della prossima stagione del massimo campionato italiano, se il bando aprirà alla trasmissione dei match in chiaro.

E’ quanto riportato da “Milano Finanza” secondo cui la tv di Stato e quella appartenente al gruppo Fininvest starebbero seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda.

L’interesse di entrambe è strettamente legato alla trasmissione delle partite in chiaro e Mediaset potrebbe mettere sul piatto circa 200 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano meneghino, l’ipotesi sarebbe appoggiata anche dal Governo Meloni. Tim non farà parte della corsa e difficilmente DAZN riuscirebbe a mettere sul piatto un’offerta analoga. L’idea non stuzzica Sky, infine Amazon potrebbe puntare solo alla trasmissione di alcune partite.