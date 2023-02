‘Di Magia’ al Nantes: l’argentino è di un altro pianeta e trascina la Juve agli ottavi

SportFair

La Juventus non sbaglia sul campo del Nantes e stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Il grande protagonista è stato il solito Angel Di Maria, autore di una tripletta da stropicciarsi gli occhi. Il campione del Mondo in carica è stato autore di una partita di altissimo livello e di una prodezza dal punto di viasta tecnico. La Juventus stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League e si candida ad un ruolo da portagonista anche nelle prossime gare.

Dopo il pareggio 1-1 dell’andata, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a vincere sul campo del Nantes e la partita è stata subito in discesa. Sorpresa per Allegri, dal primo minuto spazio a Kean e Vlahovic è solo in panchina. Il Nantes ci prova con Delort e Blas.

La partita

Partenza sprint dei padroni di casa, almeno sotto l’aspetto dell’intensità. La Juventus risponde con la qualità e Di Maria trova un gol che vale il prezzo del biglietto. Poi un’altra giocata dell’argentino, colpo di tacco e Pallois ferma il pallone con la mano: è rigore ed espulsione. Lo stesso Di Maria trasforma dal dischetto. Il campione del mondo è in giornata di grazia e di testa sigla il definitivo 0-3. La Juventus stacca il pass per gli ottavi di Europa League.

In Conference League supera il turno la Lazio, in grado di gestire l’1-0 dell’andata. Tante occasioni per i biancocelesti contro il Cluj, ma il risultato non si è sbloccato. Al 77′ l’espulsione di Muhar. Anche la Lazio vola agli ottavi di Conference League.