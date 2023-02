Di Biagio-Zaniolo, l’audio scioccante contro il calciatore | VIDEO

SportFair

Il nome di Nicolò Zaniolo continua a circolare sui profili social e il motivo principale non riguarda sicuramente le prodezze in campo. E’ diventato virale un audio di Gigi Di Biagio, l’ex Ct dell’Under 21 attacca pesantemente il calciatore. L’ex Roma si è trasferito al Galatasaray ed è pronto ad iniziare una nuova avventura all’estero. Le ultime settimane in giallorosso sono state di grande tensione, i giallorossi non hanno gradito l’atteggiamento del calciatore fuori dal campo.

Zaniolo è un grandissimo talento, fortissimo dal punto di vista fisico ed in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento con la sua velocità. E’ stato limitato da gravi infortuni, in più il suo comportamento non è stato accettato dalla piazza. L’attaccante si è infuriato per i fischi dei tifosi e la rottura è diventata inevitabile.

I supporter della Roma si sono schierati dalla parte della società e dell’allenatore José Mourinho, in città sono spuntate scritte contro il calciatore e le reazioni di mamma e sorella non hanno fatto altro che alimentare l’odio. Il rischio è stato quello di concludere la stagione da separato in casa con un grave danno economico per la Roma e d’immagine per il calciatore.

Poi la svolta dal campionato turco e la trattativa con il Galatasaray. Zaniolo è stato ‘svenduto’: l’intesa tra le parti è stata raggiunta per 16 milioni più 13 di bonus e nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Il calciatore dovrà dimostrare tanto nella seconda parte di stagione e tornare ad alti livelli.

L’audio sconvolgente di Di Biagio

Nel frattempo è diventato virale sui social un presunto audio di Gigi Di Biagio, ex allenatore dell’Under 21. Il tecnico commenta il trasferimento di Zaniolo al Galatasaray e le offese sono pesanti. “Stai parlando con la persona sbagliata, io l’ho mandato via dall’Under 21, l’ho sfondato.

Io l’ho mandato in tribuna sperando che potessi prenderlo in tempo, ma niente, quando uno è cerebroleso… Oggi tutti mi dicono che avevo ragione, questo è un problema grande per lui, per la vita, non capisce un c…o”.