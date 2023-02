Debutto flop per Mayweather: la O2 Arena di Londra vuota

SportFair

Debutto flop alla O2 Arena di Londra per Floyd Mayweather: il pugile ha dominato il britannico Aaron Chalmers, vincendo la sfida senza trope difficoltà, come era prevedibile.

‘Money’, 46 anni, stava combattendo il suo sesto incontro di esibizione da quando ha lasciato la boxe professionistica e, in una sorta di spettacolo circense, non ha mai avuto intenzione di mettere fuori combattimento l’inglese. Ha mostrato le sue qualità, sembrava agile, ha combattuto in modo divertente e ha persino ballato. In mancanza di un traguardo prima della chiusura, nessuno è stato dichiarato vincitore.

Arena vuota

I fan non hanno risposto al debutto dell’americano nel Regno Unito. La lotta non ha suscitato grandi aspettative, gli spalti della 02 Arena, praticamente vuoti, hanno evidenziato il nullo interesse del pubblico. Il combattimento principale è stato ritardato fino a mezz’ora per cercare di riempire i 20.000 posti a sedere nella sede.

Secondo la stampa locale, si stima che il combattente del Michigan intascherà circa 20 milioni di dollari, nonostante le poche presenze.