Le date delle partite di Europa e Conference League: quattro italiane in campo

E’ il momento delle analisi dopo i sorteggi di Europa e Conference League, sono quattro le squadre in grado portare in alto i colori italiani. In Europa League spazio a Juventus e Roma, due squadre in grado di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Friburgo, la Roma contro la Real Sociedad in una partita che si preannuncia equilibrata.

In Conference League spazio a Fiorentina e Lazio. Sorteggio alla portata per la squadra di Italiano, dovrà vedersela contro il Sivasspor. Più difficile il doppio impegno della Lazio, contro l’AZAlkamaar.

Le date degli ottavi di finale

Il calendario della Conference League prevede le gare degli ottavi di finale tra giovedì 9 (andata) e giovedì 16 marzo (ritorno) con orari divisi in due slot (alle 18.45 e alle 21). La Lazio, a causa della condivisione dello stadio Olimpico con la Roma, anticiperà la gara a martedì 7 marzo (ore 18.45).

In Europa League in campo Roma-Real Sociedad: la gara d’andata si giocherà all’Olimpico giovedì 9 marzo. Il ritorno alla Reale Arena di San Sebastian è in programma giovedì 16 marzo. Infine Juventus-Friburgo. Le gare si giocheranno il 9 e il 16 marzo, con andata da disputare all’Allianz Stadium e ritorno in terra tedesca.