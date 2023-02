Le rivelazioni di Daniella Chavez, sesso con CR7: “ho anche un video”

Daniella Chavez ha fatto parlare di sè qualche settimana fa per la sua passione per il calcio e per la sua reazione alla vittoria dell’O’Higgins per 5-1 contro il Colo Colo.

Influencer cilena, ex modella di Playboy, la 37enne finisce ora sotto i riflettori per delle affermazioni riguardanti rapporti sessuali con Cristiano Ronaldo, avvenuti nel 2015.

L’ammissone di Daniella Chavez

“Se qualcuno fa sesso con un’altra persona che non è il suo partner, ma è una persona libera nella mente e nel corpo senza dare spiegazioni, è infedeltà? Quindi con Cristiano siamo stati infedeli? Era solo sesso e con il mio permesso! Esiste anche il sesso libero. L’ho sempre negato, ho inventato tante cose per uscirne, ma non ce la faccio più. Ho anche un video, ma non posso caricarlo per la privacy e siamo senza vestiti”, ha scritto la modella di OnlyFans su Twitter.