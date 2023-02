Dani Alves, dal carcere le chiamate alla moglie per dichiararle amore

SportFair

Il caso di Dani Alves ha delle importanti novità, che riguardano però la sfera privata del calciatore brasiliano. Alves, che attende di conoscere il suo destino dopo la richiesta di scarcerazione, secondo quanto rivelato dal programma Ana Rosa, avrebbe chiamato dal carcere la moglie Joana Sanz per dichiararle il suo amore dopo i rumors delle intenzioni di lei, che vuole la separazione.

La giornalista Leticia Requejo ha rivelato il contenuto di una delle delle telefonate del calciatore alla modella: “una conversazione telefonica, che dura pochissimo, in cui difficilmente si spiegano le cose perché in questo caso il tempo è denaro”, ha raccontato, aggiungendo che l’imputato ha ripetutamente ribadito alla moglie di amarla ancora e di non volerla perdere.

La modella delle Canarie avrebbe chiesto al marito un incontro faccia a faccia, ma il calciatore avrebbe rifiutato per la delicata condizione personale.

“Joana risponde, le dice che è consapevole del suo presente più immediato e che vuole fare un colloquio per poterle dare le dovute spiegazioni. Anche se la decisione è ferma, Joana vuole ascoltarlo, raccontargli e commentare le cose. Lei è disposta ad aspettare, non sarà in carcere, sarà domani quando Dani Alves uscirà di prigione”, ha aggiunto la giornalista.