Caso Mayorga, Cristiano Ronaldo sorride: l’avvocato risarcirà le spese processuali

Cristiano Ronaldo ritrova un sorriso speciale! Dopo anni di ‘fatiche’ sembra aver ottenuto giustizia. Il calciatore portoghese ha infatti vinto 278.000 sterline dall’avvocato di Kathryn Mayorga, accusatrice di stupro, per aver agito in “malafede” per false affermazioni sessuali.

Un giudice statunitense ha ordinato all’avvocato di Kathryn Mayorga, Leslie Stovall, di consegnare personalmente il denaro al calciatore dell’Al-Nassr-

Arriva dopo che il 38enne ex attaccante di Manchester United , Real Madrid e Juventus ha affermato di essere stato pregiudicato dalla “condotta sconsiderata” dell’avvocato nel caso di lunga data.

Il portoghese ha sempre negato di aver violentato Mayorga in una stanza d’albergo di Las Vegas nel 2009, insistendo sul fatto che avevano avuto rapporti sessuali consensuali. Mayorga ha affermato che Ronaldo aveva offerto 275.000 sterline nel 2010 per impedirle di parlare di quanto accaduto tra di loro e per impedirle di agire per vie legali.

Ma otto anni dopo ha intentato la causa civile chiedendo altri milioni dopo che Football Leaks ha rivelato i dettagli delle comunicazioni tra gli avvocati di Ronaldo. Lo scorso giugno, poi, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Dorsey ha deciso di respingere tale affermazione sulla base del fatto che non era soddisfatta del modo in cui erano stati ottenuti i documenti depositati in tribunale.

“Ronaldo non avrebbe sostenuto la maggior parte degli onorari e dei costi che ha speso per questo contenzioso se non fosse stato per la malafede dell’avvocato“, ha affermato il giudice nella sua ultima sentenza.

Il giudice ha accusato Stovall di aver contaminato il caso “oltre la redenzione” con il suo uso di documenti compromessi che descrivono in dettaglio le discussioni tra Ronaldo e i suoi avvocati sulle accuse di stupro.

Ronaldo e il suo avvocato hanno ripetutamente affermato che i documenti sono stati falsificati nel tentativo di diffamarlo.