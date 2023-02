Nervi tesi in casa Inter, lite in campo tra Onana e Dzeko | VIDEO

SportFair

In casa Inter non si respira aria serena. Dopo il battibecco in campo nella sfida contro la Sampdoria tra Lukaku e Barella, che oggi si sono abbracciati dopo la rete del vantaggio e della vittoria del belga, si è registrato un nuovo spiacevole episodio.

Durante la sfida tra Inter e Porto valida per gli ottavi di finale di Champions League, Onana e Dzeko non se le sono mandate a dire.

Sembra che il portiere abbia detto qualcosa all’arbitro ed il compagno di squadra bosniaco lo avrebbe rimproverato per questo: “devi stare zitto e andare in porta!”. Onana non ci ha visto più e ha urlato contro Dzeko, per poi essere fermato da Calhanoglu, che gli ha messo una mano davanti alla bocca.

L’Inter comunque chiude col sorriso questa serata grazie alla vittoria ottenuta.