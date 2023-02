FantaSanremo 2023, cos’è e il regolamento completo: tutti i bonus e malus

SportFair

L’attesa è terminata, la settimana del Festival di Sanremo 2023 è ufficialmente iniziata! Oggi al teatro Ariston si terrà la prima serata della kermesse canora italiana, tanto amata quanto odiata, ma comunque seguitissima e discussa.

Ad aprire le danze questa sera, nella prima serata del Festival, con Chiara Ferragni co-conduttrice, sarà Anna Oxa.Chi ha deciso di averla nel suo roster, dunque, guadagna già i primi punti al FantaSanremo .

Ma cos’è il Fantasanremo?

Si tratta di un gioco nato pochi anni fa da alcuni appassionati del bar “Papalina” di Porto Sant’Elpidio, che unisce le dinamiche dell’amatissimo Fantacalcio ai protagonisti della kermesse canora.

Come ogni gioco che si rispetti, dunque, il FantaSanremo ha un rigido regolamento che va rispettato, con una lunghissima lista di bonus e malus, che assegneranno o toglieranno punti ai partecipanti.

Il gioco è semplice: dopo essersi iscritti sul sito ufficiale (termine ultimo alle 23.59 del 6 febbraio), si crea una squadra di 5 cantanti acquiestati con 100 baudi (la moneta ufficiale del gioco ispirata al mitico Pippo Baudo, presentatore di ben 13 edizioni!), per concludere si sceglie un capitano i cui bonus e malus saranno raddoppiati durante la serata finale. I premi in palio? La “gloria eterna”, la possibilità di vantarsi con i propri amici e… nient’altro. Si gioca per divertirsi!

Il regolamento del FantaSanremo 2023

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF² che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’artista che indosserà il “braccialetto Jolly” raddoppierà i punti ottenuti dal suo piazzamento in classifica o annullerà i malus derivanti da esso. Il braccialetto può essere utilizzato una sola volta in una qualsiasi delle serate del Festivàl a eccezione della finale. Qualora il braccialetto venisse indossato nella prima serata saranno applicati gli effetti del Jolly alla classifica della seconda serata

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festivàl

Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso

Nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni fino a lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni e/o chiarimenti da parte della FIF anche durante la settimana del Festivàl.

Quotazione cantanti

Ultimo (Alba) 27 baudi

Marco Mengoni (Due vite) 26 baudi

Giorgia (Parole dette male) 25 baudi

Elodie (Due) 24 baudi

Lazza (Cenere) 22 baudi

Madame (Il bene nel male) 22 baudi

Paola & Chiara (Furore) 22 baudi

Tananai (Tango) 22 baudi

I Cugini di Campagna (Lettera 22) 21 baudi

LDA (Se poi domani) 21 baudi

Mara Sattei (Duemilaminuti) 21 baudi

Ariete (Mare di guai) 21 baudi

Articolo (31 Un bel viaggio) 21 baudi

Colapesce e Dimartino (Splash) 20 baudi

Coma_Cose (L’addio) 20 baudi

Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato) 20 baudi

Levante (Vivo) 20 baudi

Mr. Rain (Supereroi) 19 baudi

Rosa Chemical (Made in Italy) 19 baudi

Leo Gassmann (Terzo cuore) 18 baudi

Anna Oxa (Sali – Canto dell’anima) 18 baudi

Modà (Lasciami) 18 baudi

gIANMARIA (Mostro) 17 baudi

Shari (Egoista) 17 baudi

Colla Zio (Non mi va) 16 baudi

OLLY (Polvere) 16 baudi

Sethu (Cause perse) 16 baudi

Will (Stupido) 16 baudi

Bonus e Malus del FantaSanremo 2023

Bonus posizioni in classifica

1° classificato +100 pt

2° classificato +70 pt

3° classificato +50 pt

4° classificato +40 pt

5° classificato +36 pt

6° classificato +32 pt

7° classificato +28 pt

8° classificato +24 pt

9° classificato +20 pt

10° classificato +16 pt

11° classificato +12 pt

12° classificato +10 pt

13° classificato +8 pt

14° classificato +6 pt

15° classificato +4 pt

16° classificato +2 pt

17° classificato 0 pt

18° classificato -2 pt

19° classificato -4 pt

20° classificato -6 pt

21° classificato -8 pt

22° classificato -10 pt

23° classificato -12 pt

24° classificato -14 pt

25° classificato -16 pt

26° classificato -18 pt

27° classificato -20 pt

28° classificato +50 pt

Punti posizione 2ª, 3ª e 4ª serata (da assegnare ogni serata)

1° classificato +50 pt

2° classificato +35 pt

3° classificato +25 pt

4° classificato +20 pt

5° classificato +18 pt

6° classificato +16 pt

7° classificato +14 pt

8° classificato +12 pt

9° classificato +10 pt

10° classificato +8 pt

11° classificato +6 pt

12° classificato +5 pt

13° classificato +4 pt

14° classificato +3 pt

15° classificato +2 pt

16° classificato +1 pt

17° classificato 0 pt

18° classificato -1 pt

19° classificato -2 pt

20° classificato -3 pt

21° classificato -4 pt

22° classificato -5 pt

23° classificato -6 pt

24° classificato -7 pt

25° classificato -8 pt

26° classificato -9 pt

27° classificato -10 pt

28° classificato +25 pt

Premi della critica

Premio della critica Mia Martini +50 pt

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla +50 pt

Premio Sergio Bardotti (miglior testo) +50 pt

Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale) +50 pt

Premio Sergio Endrigo (miglior interpretazione) +50 pt

Premio Giuria di Qualità: artista più votato dalla Giuria di Qualità del FantaSanremo composta da direttrici e direttori d’orchestra impegnati nella direzione di brani in gara al Festivàl +50 pt

Altri premi non citati sopra consegnati sul palco +25 pt

Rai Radio 2: Artista pubblica un contenuto su Instagram dallo studio di Rai Radio2 nel backstage dell’Ariston taggando @RaiRadio2 +10 pt

Radio Italia: Canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festivàl +25 pt

Premi ad personam

Tananai si classifica Ultimo +100 pt

Ultimo si classifica Tananai + ∞ pt

Cugini di Campagna 22esimi +22 pt

31 punti in serata per gli Articolo 31 +31 pt

Cosplay dei Måneskin +20 pt

Olly duetta con Benji nella serata delle cover +18 km

Duetto con i Jalisse nella serata delle cover Fiumi di punti

Bonus Serali Primo artista ad esibirsi (ogni serata) +10 pt

Artista presentato da co-conduttore +5 pt

Artista presentato da ospite +10 pt

Artista presentato da ospite internazionale +15 pt

Batti cinque con Gianni Morandi +10 pt

Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio +25 pt

Bonus Dargen: l’artista indossa occhiali da sole +5 pt

Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20 pt

Artista scalzo +5 pt

Scapezzolata: capezzolo in vista, il vedononvedo non conta +10 (per ogni capezzolo)

ScapeXXolata: copricapeXXolo in vista, il vedononvedo non conta +10 (per ogni capeXXolo)

Mic drop +20 pt

Ballerini +10 pt

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) +15 pt

Ombelico in bella vista (con il piercing raddoppia) +5 pt

L’artista indossa maschere +10 pt

Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti +10 pt

L’artista suona anche uno strumento (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi) +10 pt

Artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro +20 pt

Twerking +10 pt

Fiamme, fuoco e/o scintille +10 pt

L’artista si bagna +10 pt

Pioggia di coriandoli o simili +20 pt

Proiezioni nostalgiche di cantanti del passato durante l’esibizione +10 pt

Bonus Maracaibo (trenino del pubblico) +30 pt

Bacio sulla guancia (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica) +5 pt

L’artista bacia la telecamera (deve esserci il contatto tra labbra e apparecchio) +15 pt

Stage diving +50 pt

Invasione di palco non programmata +50 pt

Perdita dei sensi +50 pt

Bonus Rave: più di 49 persone sul palco, esclusa l’orchestra + fino a 6 (anni)

Bonus Gubbio (se lascia la sgommata raddoppia) 50+iva

Parole di ringraziamento post-esibizione +5 pt

Commozione con evidente lacrimazione +10 pt

Parolacce +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli pro LGBTQIA+ +10 pt

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra +10 pt

Ultimo artista ad esibirsi (ogni serata) +10 pt

Bonus Premium

Crodino

L’artista scende in platea +15 pt

Lavazza

L’artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara +25 pt

L’artista inizia a esibirsi dopo la mezzanotte +5 pt

Abbraccio post-esibizione +10 pt

Pandora

Outfit luminoso (lustrini, glitter, paillettes, lurex, decorazioni ma non gioielli) +5 pt

Baci al pubblico +10 pt

L’artista riceve una proposta di matrimonio durante la settimana del Festivàl (valido solo se l’artista risponde con un sì. Se sul palco raddoppia) +20 pt

Philadelphia

Outfit total white (esclusi accessori/gadget/finiture) +10 pt

Artista spalmato a terra (lungo o sdraiato per terra)+10 pt

L’artista si gusta il momento cantando almeno parte della canzone in gara sulla scalinata dell’Ariston +10 pt

Ticketone

L’artista annuncia o menziona, sui social o tramite altri media, data del tour durante la settimana del Festivàl (non valido sul palco e/o durante le puntate) +10 pt

Standing ovation del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato) +20 pt

Standing ovation dell’orchestra +30 pt

Bonus settimanali

Diretta social con @FantaSanremo +10 pt

Artista posta sui social il tutorial relativo alla coreografia del proprio brano in gara +10 pt

Selfie o foto insieme allo zampillo con la scritta Sanremo +10 pt

Batti cinque con la statua di Mike Bongiorno +10 pt

Corsetta sul lungomare di Sanremo con Gianni Morandi +20 pt

Bagno al mare (se in notturna il bonus raddoppia) +25 pt

Artista arrestato (il bonus raddoppia in caso di estradizione) +50 pt

Bonus giornalieri

Top secret

Bonus solidale

Actionaid

Ukulele sul palco: FantaSanremo donerà strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole supportate da ActionAid nella comunità di Kathonzweni, in Kenya. Ogni volta che verrà assegnato il bonus saranno effettuate ulteriori donazioni. +20 pt

Bonus sostenibile

3Bee

Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità ambientale. Ogni volta che verrà assegnato il bonus, 3Bee pianterà e curerà un albero nettarifero nell’Oasi dei Fiori +10 pt

Malus