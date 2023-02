Cori contro Maradona e Spalletti: la vergogna di Spezia-Napoli

SportFair

Tanto spettacolo nel lunch match della 21esima giornata del campionato di Serie A tra Spezia e Napoli, ma anche un episodio vergognoso. Non si ferma la corsa della squadra di Luciano Spalletti, in grado di volare a +16 sulle rivali allo scudetto, in attesa del derby tra Inter e Milan.

Colpo grosso della squadra di Luciano Spalletti contro lo Spezia, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 0-3. Il grande protagonista è stato ancora una volta Osimhen, autore di una doppietta strepitosa. Prestazione di altissimo livello anche di Kvara, in grado di sbloccare il risultato su calcio di rigore.

I cori vergognosi

Durante il match si sono registrati cori vergognosi contro Diego Armando Maradona e Luciano Spalletti. Nell’intervallo dalla Curva Ferrovia sono partiti cori da condannare, uno contro Diego Armando Maradona: “sai perché mi batte il corazon? E’ morto Maradona…”. L’ex Pibe de Oro è morto all’età di 60 anni ed è stato forse il calciatore più forte della storia del calcio. Cori anche contro Luciano Spalletti, ex calciatore proprio dello Spezia dal 1986 al 1990.

I tifosi del Napoli hanno deciso di rispondere prima con un coro a favore della squadra e poi con uno ironico. “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”, e poi “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Un’altra brutta pagina nel mondo del calcio, la festa del Napoli è stata in parte rovinata da cori vergognosi dei tifosi avversari.