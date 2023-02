Conte costretto a fermarsi: il tweet del giornalista preoccupa i tifosi | FOTO

SportFair

Antonio Conte è stato costretto a fermarsi dalla guida del Tottenham a causa di un problema di salute, nelle ultime ore è stato pubblicato un tweet che ha preoccupato i tifosi. L’allenatore italiano si è confermato un profilo di altissimo livello, in grado di riportare gli Spurs in alto dopo una situazione difficissima in campo.

Antonio Conte è riuscito subito ad ambientarsi, la squadra si è risollevata ed è diventata una grande protagonista della Premier League. La stagione è ancora in grado di regalare soddisfazioni, è in corsa in Champions League e dovrà provare a ribaltare l’1-0 di San Siro contro il Milan. Anche in Premier League la situazione è apertissima, attualmente è pienamente in corsa per il quarto posto.

Le condizioni di Antonio Conte

L’allenatore del Tottenham è stato costretto a giorni di riposo dopo l’operazione alla cistifellea e la decisione è stata quella di rimanere in Italia e rimandare il ritorno in Inghilterra. La panchina del Tottenham è stata affidata a Stellini. “Non sappiamo quando tornerà”, le parole dell’ex calciatore di Genoa e Bari.

Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per Antonio Conte, soprattutto fuori dal campo. “A volte diamo tanta importanza al lavoro e mettiamo da parte le nostre famiglie. Quello che è successo mi sta facendo pensare che è ora di passare più tempo con la famiglia e con gli amici, il lavoro non è tutto”, le parole dell’allenatore ex Juventus in riferimento alla scomparsa di Gianluca Vialli, Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Ventrone.

Le ultime riflessioni e i problemi di salute potrebbero portarlo a maturare una decisione clamorosa. Il tweet sconvolgente è stato pubblicato dal giornalista Giovanni Armanini e preoccupa i tifosi: “Non mi stupirei se presto Antonio Conte annunciasse che a fine stagione smette”, il messaggio che ha scatenato tantissime reazioni su Twitter.