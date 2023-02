Kane trascina il Tottenham: negli spogliatoi la telefonata di Conte | VIDEO

SportFair

Festa speciale ieri per il Tottenham di Antonio Conte che ha battuto il Manchester City di Guardiola. Harry Kane ha trascinato gli Spurs al successo con l’unico gol della partita, il 267° per il club, col quale supera Jimmy Greaves come capocannoniere di tutti i tempi.

La telefonata di Conte

Antonio Conte non è potuto essere in panchina ieri a causa dell’intervento alla cistifellea a cui si è dovuto sottoporre di recente. A fine match il tecnico italiano ha chiamato Kane negli spogliatoi.

Il video della telefonata è diventato virale anche se non è facile capire bene la conversazione, se non poche frasi come “mi rendi orgoglioso”. Divertente il sottofondo ironico di qualcuno che, in italiano, diceva a Conte di “non tornare, non tornare più”.

Conte ha anche condiviso sui social una foto della sua squadra con la seguente didascalia: “sempre con te, anche da lontano. Orgoglioso di tutta la squadra”.

Gli Spurs sono riusciti a rovesciare i campioni in carica senza il loro allenatore dopo la sua recente operazione mentre è ancora a Torino in ripresa.