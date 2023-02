Consonni è d’argento nell’Omnium agli Europei: è la sua terza medaglia

SportFair

L’Italia muove il medagliere degli Europei Pista anche nel quarto giorno di gare grazie a Simone Consonni, argento nell’Omnium. Di prima mattina arriva la notizia: Elia Viviani, indisposto da ieri è costretto a dare forfait. Prende il suo posto Simone Consonni, già protagonista con il quartetto e nella corsa a punti.

Il campione veronese saluta sui social: “sono dispiaciuto di lasciare il Campionati Europei senza aver lasciato il segno, ma sono ko a letto con probabilmente la classica influenza di stagione. Ora la priorità è recuperare ed essere pronti per UAE tour”.

Simone Consonni, da parte sua, subito dopo aver vinto la medaglia d’argento, manda un pensiero proprio a Elia: “ho preso il posto del capitano, spero di averlo sostituito degnamente. Come ho detto in altra occasione, la corsa a punti mi piace. Sono contento di essermi difeso contro campioni come Benjamin Thomas, che ha fatto una gara incredibile”.

In effetti il francese, che è approdato alla corsa a punti finale con due punti di distacco proprio da Simone e 6 dalla vetta, inizia subito a menare le danze. Vince i primi tre sprint, poi guadagna un giro. L’azzurro non prende subito la sua ruota: “volevo sorprenderlo e quindi ho atteso la seconda parte di gara per provare qualcosa”. E in effetti dopo 50 giri entra in azione guadagnando il giro che lo catapulta in seconda posizione. Da quel momento in poi è una lotta tra i due, con Simone che lancia il secondo attacco a 5 km dalla conclusione. Prende il giro ma il francese risponde prontamente. Alla fine l’argento non toglie il sorriso all’azzurro: “una medaglia che fa sempre piacere e che arriva dopo due titoli europei”.

Il medagliere azzurro, al termine della giornata, conta tre medaglie d’oro e due argenti.